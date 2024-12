Tausende feiern Wintersonnenwende in Stonehenge in England

Jüngsten Erkenntnissen zufolge kam einer der Steine aus dem Norden Schottlands. Andere wurden aus Wales in den Südwesten Englands transportiert. Spekuliert wird daher, der Steinkreis könne als frühe Versammlungsstätte für Menschen aus ganz verschiedenen Teilen der Britischen Inseln gedient haben. (sda/dpa)

Mit der Errichtung von Stonehenge wurde vor etwa 5'000 Jahren begonnen. Vermutet wird, dass die Anordnung des Steinkreises von der Winter- und Sommersonnenwende beeinflusst wurde. Als was genau das Monument seinen Erschaffern diente, ist aber bis heute unklar. Der Steinkreis ist jedenfalls nur der augenfälligste Teil einer ganzen Reihe von Bauwerken aus der Stein- und Bronzezeit in der Umgebung.

Tausende Menschen haben die Wintersonnenwende am steinzeitlichen Monument Stonehenge in England gefeiert. Den Sonnenaufgang, der den kürzesten Tag des Jahres einleitete, begingen die Besucher mit Musik, Tanz und Gesängen, wie auf Videos der britischen Nachrichtenagentur PA zu sehen war. Teilnehmer beschrieben die Atmosphäre als «voller Energie».

Wintersonnenwende in Stonehenge

