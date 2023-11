Portugals Präsident löst Parlament auf und setzt Neuwahl an

Der Staatsrat ist ein in Portugal bereits seit 1845 existierendes Gremium, das den Präsidenten berät. Ihm gehören aktuelle und ehemalige Mandatsträger sowie andere Persönlichkeiten an.

Nach dem Rücktritt von Portugals Ministerpräsident António Costa hat Präsident Marcelo Rebelo de Sousa das Parlament aufgelöst und eine Neuwahl für den 10. März angesetzt. Das sagte er am Donnerstagabend in einer Rede an die Nation nach einer Sitzung des Staatsrates in Lissabon.

Der Präsident Portugals, Marcelo Rebelo de Sousa, bei seiner Ansprache an die portugiesische Bevölkerung am 9. November 2023. Bild: keystone

