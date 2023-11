USA: Mann schiesst auf drei junge Palästinenser und flieht

Der Täter habe zwei Männern in den Oberkörper und dem dritten in die «unteren Extremitäten» geschossen. Mehr Informationen gebe es zurzeit nicht, sagt die Polizei. Auch zum Motiv könne man noch nichts sagen. Allerdings: Zwei der drei Studenten trugen Kufiyas, traditionelle palästinensische Kopftücher, wie die Polizei mitteilte.

Die drei jungen Männer seien am Samstagabend auf einer Strasse unterwegs gewesen, «als sie von einem weissen Mann mit einer Pistole konfrontiert wurden», teilte die Polizei von Burlington, Vermont, am Sonntag mit. Ohne zu sprechen, habe er daraufhin mindestens vier Schüsse aus der Pistole abgefeuert und sei vermutlich zu Fuss geflohen.

Diese Zahlen zeigen die traurige Wahrheit zu Gewalt an Frauen in der Schweiz

Zwei Brände in Frankreich: Drei Frauen und zwei Babys ums Leben gekommen

Bei zwei Bränden in Frankreich sind am Wochenende drei Frauen und zwei Babys ums Leben gekommen. In der Nacht zum Samstag geriet nach Behördenangaben ein Gebäude in einem nördlichen Vorort von Paris in Brand, das bald saniert werden sollte. Drei Frauen starben und sieben weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Bei einem Brand in Westfrankreich starben 13 Monate alte Zwillinge, ihr Vater wurde schwer verletzt.