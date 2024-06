Auf dem Weg zur ISS neue Helium-Lecks an «Starliner» entdeckt

Richard David Precht: «Russlands brutale Aggression ist weder grundlos noch irre»

Um einen globalen Krieg zu verhindern, brauche es mehr Toleranz, ist der Philosoph Richard David Precht überzeugt. Der Westen trete zu arrogant auf, wenn er glaubt, die Demokratie überall durchsetzen zu können. Im Interview verrät er ausserdem, welche umstrittene Aussage er nicht bereut.

Ihr neues Buch heisst «Das Jahrhundert der Toleranz». Krieg in der Ukraine, Krieg in Gaza, Ausgrenzung von Andersdenkenden in Europa, Spaltung der Gesellschaft in den USA. Mir scheint, dass es die Toleranz im 21. Jahrhundert schwer hat. Was macht Sie so optimistisch?

Richard David Precht: Dahinter steckt nicht in erster Linie Optimismus. Ich möchte auf die Notwendigkeit hinweisen, dass wir es schaffen müssen, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Toleranz wird. Als Kant seine Schrift «Zum ewigen Frieden» verfasst hat, ist er auch nicht davon ausgegangen, dass danach die Kriege verschwinden würden. Vielmehr hat er einen wünschenswerten Zustand beschrieben und uns so Möglichkeiten dahin vor Augen geführt. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Utopische verloren gegangen ist, gerade was die grossen geopolitischen Veränderungen anbelangt. Ich möchte daran erinnern, dass wir das dringend brauchen.