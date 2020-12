International

SpaceX-Rakete nach Testflug bei Landung explodiert – Musk: «Mars wir kommen!»

Nach einem Testflug ist ein Prototyp der Starship-Rakete der US-Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk bei der Landung explodiert. Die Rakete ging beim Aufsetzen auf einer Betonplatte in der Nähe der Startrampe in Boca Chica, Texas, in Flammen auf. Der «Starship»-Prototyp war zuvor in eine Höhe von rund 12,5 Kilometern aufgestiegen.

Dies war auf dem offiziellen Live-Stream der Weltraumfirma in der Nacht zum Donnerstag zu sehen. «Der Druck im Kraftstofftank war während der Landung niedrig, was zu einer hohen Aufsetzgeschwindigkeit und RUD [rapid unscheduled disassembly, oder auch einfach Explosion, Anm. d. Red.] führte, aber wir haben alle Daten, die wir brauchen! Herzlichen Glückwunsch, SpaceX-Team, hell yeah!», schrieb Elon Musk, Firmenchef von SpaceX auf Twitter dennoch als positives Fazit.

Der Höhentest sei erfolgreich verlaufen, die Umstellung auf Sammeltanks habe geklappt und die Klappensteuerung sei bis zum Landepunkt präzise gewesen.

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Am Dienstag war ein Startversuch wegen eines Problemes mit dem Triebwerk nur rund 1,3 Sekunden vor dem geplanten Beginn abgebrochen worden. Bei den vorherigen Tests wurden die Prototypen nur auf rund 150 Meter hochgeschossen. Ziel der Versuche ist, einzelne Elemente der neuen Rakete zu testen. «Starship» soll nach Plänen von Musk irgendwann Fracht und Menschen zum Mond und zum Mars befördern. «Mars, wir kommen», kommentierte Musk nach dem Test am Mittwoch.

Der SpaceX-Gründer will «Starship» komplett wiederverwendbar machen. Bei den aktuellen «Falcon»-Raketen von SpaceX landet nur ein Teil der Stufen wieder auf der Erde, um erneut eingesetzt zu werden. (jaw/sda/reu)

