Die Sojus-Rakete startet am 11. September 2024 in Baikonur, Kasachstan. Bild: keystone

Sojus-Rakete mit Raumfahrern aus Russland und den USA gestartet

Mehr «International»

Ein Sojus-Raumschiff mit zwei russische Kosmonauten und einem US-Astronauten an Bord ist am Mittwoch zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Der Start der Trägerrakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan wurde von Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos live übertragen. «Der Flug verläuft normal», sagte der Roskosmos-Kommentator.

Der Start erfolgte gegen 18.23 Uhr (MESZ). An Bord des Raumschiffs befinden sich die russischen Kosmonauten Alexej Owtschinin und Iwan Wagner sowie der US-Astronaut Donald Pettit. Die Raumfahrt ist einer der wenigen Bereiche, in denen die USA und Russland trotz des Ukraine-Konflikts noch zusammenarbeiten. (sda/afp)