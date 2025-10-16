freundlich12°
DE | FR
burger
International
Religion

Papst sieht bei Kampf gegen Hunger «kollektives Versagen»

Papst sieht bei Kampf gegen Hunger «kollektives Versagen»

16.10.2025, 15:2116.10.2025, 15:21

Papst Leo XIV. hat die Weltgemeinschaft zu einem entschiedeneren Kampf gegen Hunger ermahnt.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche verwies bei einem Besuch der Welternährungsorganisation FAO in Rom darauf, dass trotz technologischen Fortschritts und einer höheren Lebenserwartung in vielen Ländern mehr als 670 Millionen Menschen an Hunger litten. Dafür machte er eine «Wirtschaft ohne Seele» mitverantwortlich. Zugleich kritisierte Leo, dass die Verweigerung von Lebensmitteln zunehmend wieder als «Kriegswaffe» eingesetzt werde.

Der Papst äusserte sich in einer Rede vor der UN-Organisation, die ihren Sitz in Rom hat. Die Hungersnot so vieler Menschen sei «kein Zufall, sondern ein deutliches Zeichen für eine vorherrschende Gleichgültigkeit, eine Wirtschaft ohne Seele, ein fragwürdiges Entwicklungsmodell sowie ein ungerechtes und unhaltbares System der Ressourcenverteilung». Aktuell leben annähernd 8,2 Milliarden Menschen auf der Welt.

Pope Leo XIV signs the FAO Golden Book register of honor as he attends a ceremony marking the 80th anniversary of World Food Day at the FAO headquarters in Rome, Thursday, Oct. 16, 2025. (AP Photo/Ale ...
Leo XIV. prangert eine «Wirtschaft ohne Seele» an.Bild: keystone

Leo spricht von «kollektivem Versagen»

Der Papst sprach vor Vertretern aus mehr als 150 Ländern von «kollektivem Versagen». Angesichts des technologischen Fortschritts sei es eine «historische Schuld», Millionen Menschen leiden und sterben zu lassen. Für den seit Mai amtierenden Papst war es der erste Auftritt vor einer Organisation der Vereinten Nationen. Die USA und auch andere Staaten haben ihre Finanzmittel für die FAO in den vergangenen Monaten zusammengestrichen.

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken kritisierte zudem, dass in verschiedenen aktuellen Konflikten der Bevölkerung vorsätzlich der Zugang zu Lebensmitteln verweigert werde. Dabei verbiete das humanitäre Völkerrecht ausnahmslos Angriffe auf Zivilisten und Güter, die für das Überleben der Bevölkerung unerlässlich seien. «Wir können so nicht weitermachen», sagte Leo. Es müsse «Abhilfe für diesen Skandal geschaffen werden». (rbu/sda/dpa)

Mehr zum Papst:

Leo XIV. auf Franziskus' Spuren – Papst mahnt Einsatz für Arme an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
4
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
5
Pro-palästinensische Kreise erheben Vorwürfe gegen Berner Polizei
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
4
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
5
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Nationaler Verteidigungsrat soll Madagaskar übergangsweise regieren
Nach dem Militärputsch im Inselstaat Madagaskar soll dort ein nationaler Verteidigungsrat für eine Übergangszeit regieren. Das kündigte Oberst Michael Randrianirina von der Spezialeinheit Capsat an, der am Dienstag die Machtübernahme durch das Militär bekanntgegeben hatte. Der Rat werde die Befugnisse des Präsidenten haben.
Zur Story