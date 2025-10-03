bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Papst

Bundespräsidentin trifft im Vatikan Papst Leo XIV zum Gespräch

Bundespräsidentin trifft im Vatikan Papst Leo XIV. zum Gespräch

03.10.2025, 12:5503.10.2025, 12:55

Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Freitag im Vatikan Papst Leo XIV. getroffen. Beim Gespräch sei auch der Zollkonflikt mit den USA Thema gewesen. Laut Keller-Sutter könnte der neue Papst eine aktive Rolle bei der Friedensvermittlung spielen.

epa12427085 A handout picture provided by Vatican Media shows Pope Leo XIV (L) holding a private audience with Switzerland&#039;s Federal President Karin Keller-Sutter (R) at the Vatican City, 03 Octo ...
Karin Keller-Sutter reiste am Freitagmorgen in den Vatikanstaat.Bild: keystone

Das Gespräch mit Papst Leo XIV. sei sehr offen, herzlich und auch persönlich gewesen, sagte die Bundespräsidentin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Rande des Petersplatzes in Rom. Der Austausch habe den Eindruck bestätigt, den sie von ihrer ersten Begegnung gehabt habe: Dass der neue Papst eine sehr herzliche Person sei, der den Menschen zuhöre.

Auf die Frage, ob sie mit Papst Leo XIV. – dem ersten amerikanischen Papst überhaupt – auch über das Verhältnis Schweiz-USA gesprochen habe, sagte die Bundespräsidentin, sie hätten sich auch über die Rolle der USA in der aktuellen geopolitischen Situation ausgetauscht.

Auch der Zollkonflikt sei zur Sprache gekommen, da diese Zölle schädlich für die gesamte Weltwirtschaft seien und damit auch für den Wohlstand. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Päpste, die fotografiert wurden
1 / 15
Alle Päpste, die fotografiert wurden

267. Papst: Leo XIV. (Robert Francis Prevost), USA – 2025 bis heute.
quelle: keystone / massimo percossi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ist der neue Papst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
2
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
3
Israels Marine fängt Schiffe der Gaza-Hilfsflotte ab – auch Greta Thunberg gestoppt
4
Aussage von Cassis zur EU gibt zu reden
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Hamas: «Brauchen mehr Zeit» +++ Israel tötet drei Hisbollah-Mitglieder im Libanon
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
US-Kampfjets flogen nahe Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
5
Jobabbau bei Lufthansa – auch Swiss unter hohem Kostendruck
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
Würden jetzt Wahlen stattfinden, könnte die SVP die historische Marke von 30 Prozent Wähleranteil knacken. Zu den Gewinnern gehören laut der am Freitag publizierten Umfrage auch die SP und die Grünen. Die liberalen Kräfte verlieren.
Zur Story