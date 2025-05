Konklave: Am Mittwochabend schon erster Rauch

Einen Tag vor Beginn des Konklaves hat der Vatikan Details zum Zeitplan bekanntgegeben. Für Mittwoch, den ersten Tag des Konklaves, ist nur ein Wahlgang geplant. Gegen 19.00 Uhr dürfte also schon der erste Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufsteigen.

Sollten sich die Kardinäle bereits im ersten Wahlgang auf einen neuen Papst geeinigt haben, steigt weisser Rauch auf. Ist das nicht der Fall, kommt schwarzer Rauch aus dem Schornstein.

Dass sich die Kardinäle bereits im ersten Wahlgang auf einen neuen Papst verständigen, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Für die Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Bei den insgesamt 133 wahlberechtigten Kardinälen entspricht das mindestens 89 Stimmen.

Kardinal Mykola Byczok (2. v. l.) ist mit 45 Jahren der jüngste wahlberechtigte Kardinal. Bild: keystone

Wann noch mit Rauch zu rechnen ist

An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge pro Tag geplant: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Weisser Rauch würde bei einer erfolgreichen Wahl am Vormittag gegen 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr aufsteigen.

Am Nachmittag gegen 17.30 Uhr oder 19.00 Uhr, wie Vatikan-Sprecher Matteo Bruni sagte. Sollte es keinen neuen Papst geben, ist mit dem schwarzen Rauch zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rechnen.

Gewählt wird, bis einer der Kardinäle zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag im Alter von 88 Jahren wird in der katholischen Kirche nun ein Nachfolger gewählt. (rbu/sda/dpa)