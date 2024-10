Papst macht sich für Einwanderung stark

«Viele Länder sind heute auf Einwanderer angewiesen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Audienz im Vatikan. «Man muss sie willkommen heissen, begleiten, fördern und integrieren.» Franziskus verwies anhand des Beispiels Italien auf die Überalterung in vielen westlichen Ländern. «Italien bekommt keine Kinder mehr. Das Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren. Italien braucht Migranten.»

Papst Franziskus am Sonntag. Bild: keystone

Angesichts der Debatten in vielen Ländern über eine Begrenzung der Einwanderung hat sich Papst Franziskus für Migranten starkgemacht.

19-jähriger Demokrat: «Eines Tages werde ich Präsident der Vereinigten Staaten sein»



Mit nur 19 Jahren ist Manuel Fernandez einer der jüngsten und beharrlichsten Demokraten in Florida. Als treuer Anhänger von Kamala Harris und Joe Biden und Vorsitzender der Demokraten am Miami-Dade College hat er keine Scheu, seine Überzeugungen in einem Staat kundzutun, der weitgehend für die Sache Trumps eintritt. Ein Porträt.

Manuel, «Manny», hat sich mit uns in einem Starbucks in der Nähe verabredet. Man erkennt ihn schon von weitem, den 19-jährigen Mann mit der schlanken Figur und dem schmalen Gesicht, das unter einer hellblauen Kappe verloren wirkt.