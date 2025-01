Papst will Frau zur Gouverneurin des Vatikans ernennen

Der Papst wird erstmals eine Frau, die Ordensschwester Raffaella Petrini, zur Gouverneurin des Vatikanstaates ernennen. «Petrini ist Vize-Gouverneurin und wird im März Gouverneurin werden», kündigte Franziskus an, der am Sonntagabend als Gast in einer vom italienischen TV-Kanal «Nove» ausgestrahlten Fernseh-Talkshow teilnahm.

Die italienische Sozialwissenschaftlerin und Ordensfrau Petrini (55) war 2021 zur Vize-Gouverneurin ernannt worden. Das Governatorat der Vatikanstadt ist die Staatsverwaltung. Ausserdem ist Petrini seit Juli 2022 Mitglied der Kurienbehörde für Bischöfe, in der sie auch über Bischofsernennungen in anderen Ländern mit abstimmt. Im Oktober berief Franziskus die Ordensfrau zudem in die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls, bei der sämtliche Investment-Entscheidungen des Vatikans getroffen werden.

Der 88-jährige Papst war am Sonntagabend aus seiner Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Marta zur italienischen Talk-Sendung «Che tempo che fa» (etwa: «Wie die Zeiten so sind») zugeschaltet. Er hatte bereits vor einem Jahr an der populären Show von Moderator Fabio Fazio teilgenommen. Wenige Tage nach einem Sturz zeigte er sich in guter körperlicher und geistiger Verfassung; er antwortete rund 45 Minuten lang auf zahlreiche Fragen zu politischen und religiösen Themen. (rbu/sda/apa)