Nach Amoklauf: König Charles III. schreibt an Österreich

Ein 21 Jahre alter Mann hatte am Dienstag in einer Schule um sich geschossen und zehn Menschen getötet – neun Schüler zwischen 14 und 17 Jahren sowie eine Lehrerin. Elf Menschen liegen mit Verletzungen im Spital, die meisten davon auf der Intensivstation. Nach Angaben der Klinik sind alle inzwischen in stabilem Zustand. Der Täter nahm sich das Leben.

Er und seine Frau, Königin Camilla, seien geschockt und zutiefst traurig, schrieb der 76-Jährige in einer Stellungnahme auf der Plattform X. Das Königspaar sende allen Österreicherinnen und Österreichern «unser tiefstes Mitgefühl in dieser äusserst schmerzlichen Zeit».

Harvey Weinstein erneut schuldig gesprochen – aber nur teilweise

Nach dem nur teilweise entschiedenen neu aufgerollten Strafprozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein muss die Jury heute weiter beraten. Zuvor hatten die zwölf Geschworenen den 73-Jährigen erneut für schuldig befunden – allerdings nur teilweise.

Nach mehrtägigen Beratungen sahen sie es als erwiesen an, dass Weinstein einst schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe. In einem weiteren Anklagepunkt der schweren Sexualverbrechen gegen eine zweite Frau befand ihn die Jury für nicht schuldig. In einem dritten Anklagepunkt der Vergewaltigung einer dritten Frau konnten sich die zwölf Geschworenen nicht einigen.