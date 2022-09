Queen muss virtuelle Sitzung verschieben – Ärztinnen verordnen Ruhe

Truss sollte bei der Sitzung des Privy Councils als First Lord of the Treasury vereidigt werden. Zudem sollten einige ihrer jüngst berufenen Kabinettskollegen in das Beratungsgremium aufgenommen werden, das heutzutage hauptsächlich zeremonielle Zwecke erfüllt. Die Sitzung werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilte der Palast mit. (sda/dpa)

Die Queen hält sich derzeit auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland auf, wo sie noch am Dienstag Boris Johnson empfangen hatte, der sein Rücktrittsgesuch als Premierminister überbrachte. Gleich darauf gab sie auch dessen Nachfolgerin Liz Truss eine Audienz und beauftragte sie mit der Regierungsbildung.

Neue Sorgen um die Queen: Die britische Königin Elizabeth II. hat am Mittwochabend aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, wurde der 96-jährigen Monarchin von ihren Ärztinnen und Ärzte Ruhe verordnet. Ein Krankenhausaufenthalt sei aber nicht vorgesehen, meldete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palastkreise.

Harry Styles sorgt beim Filmfestival Venedig für kreischende Fanmassen. Was dabei klar wird: Hinter der schönen Fassade seines neuen Films brodelt es gewaltig.

Eigentlich ist der rote Teppich vor dem Festivalpalast in Venedig zum Feiern da. Auch bei der Premiere von «Don’t Worry Darling» sah es auf den ersten Blick danach aus: Hunderte Fans, so viele wie noch nie in diesem Jahr und selten zuvor, drängelten sich vor dem ehrwürdigen Sala Grande. Als der Star des Abends endlich kam, brachen sie in kollektives Kreischen aus. Harry Styles war angekommen und sah in seinem dunkelblauen Sakko mit übergrossem, hellblauem Hemdkragen wieder einmal sehr stylisch aus.