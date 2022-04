Neue Details bekannt: Das passiert, wenn die Queen stirbt

So soll im Ernstfall vorgegangen werden. Wenn der Tod von Königin Elizabeth II. eintritt, gibt es ganz bestimmte Regelungen, die dann greifen. Eine davon dringt nun erstmals an die Öffentlichkeit.

Ein Artikel von

Wenn das Oberhaupt des britischen Königshauses stirbt, wird das nicht nur durch die Medien gehen. Ein Plan, der unter dem Namen «Operation London Bridge» bekannt ist, gibt vor, was im Falle des Todes von Queen Elizabeth II. zu tun ist.

Wie nun die «Daily Mail» berichtet, wird bei der Verkündung des Trauerfalls und der Beerdigung eine Stunde lang ein gedämpftes Läuten der Kirchen in Grossbritannien zu hören sein.

96 Jahre alt: Queen Elizabeth. Bild: keystone

«Wir haben viel Zeit damit verbracht, mit dem Königshaus und dem Lambeth Palace über den Tag zu sprechen, an dem die Monarchin stirbt, was hoffentlich nicht so bald der Fall sein wird», berichtet die Sprecherin des Central Council of Church Bell Ringers, Vicki Chapman.

Alles ist durchgetaktet

Das Dämpfen der Glocken sei dazu da, den Klang «schwermütig» wirken zu lassen. Damit das funktioniert, werden aktuell vielerorts bei Lederfabriken Schalldämpfer bestellt. Denn die meisten der 16'000 Kirchen haben seit dem Tod von König VI. 1952, dem Vater der 96-jährigen Monarchin, keine gedämpften Glocken mehr.

Die Queen als weltweites Briefmarkenmotiv 1 / 26 Die Queen als weltweites Briefmarkenmotiv quelle: shutterstock

Die geheimen Massnahmen sehen auch Vorkehrungen für erhöhte Sicherheit, das Social-Media-Auftreten der Royals und die genauen Schritte für die zehn Tage vom Tod bis zum Staatsbegräbnis vor. Prinz Charles , der Sohn der Queen, wird sich am Abend des Todesfalls in seiner Position als Thronfolger an die Bevölkerung wenden. Anschliessend geht er auf Trauerreise durch Grossbritannien.

Der Premierminister und weitere hochrangige Minister werden vom Hof unterrichtet, die Flaggen der Regierungsgebäude werden auf Halbmast gesetzt und das Parlament wird seine Sitzung unterbrechen, sollte gerade eine stattfinden. (CKo,t-online )