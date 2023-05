Die schönsten Looks: Charlène von Monaco erscheint als Eisprinzessin im Buckingham-Palast

Bereits am Freitagabend begrüsste Charles die ersten Gäste. Darunter auch Fürstin Charlène, die in einem Outfit in Hellblau erschien. Das waren die schönsten Looks des Abends.

Charlène von Monaco: Die Fürstin kam in einem Outfit in Hellblau. Bild: www.imago-images.de

Einen Tag vor seiner Krönung hat König Charles III. etwa 1'000 Gäste zu einem Empfang in London geladen. Zahlreiche Royals und Weltpolitiker erschienen am Freitagabend zur Party im Buckingham-Palast.

So liessen sich auch Fürst Albert II. und seine Frau Charlène bei dem Event am Vorabend blicken. Für die Veranstaltung wählte die Fürstin einen Look in Hellblau, der an die Eisprinzessin Elsa erinnert. Ihr Mann setzte auf einen dunklen Anzug, trug aber auch eine Krawatte, die auf Charlènes Outfit abgestimmt war.

Fürst Albert II. und Fürstin Charlène setzten am Freitagabend auf Blau. Bild: keystone

Neben den Monegassen reiste auch das spanische Königspaar an: König Felipe VI. und Königin Letizia. Die ehemalige Journalistin entschied sich für ein Kleid in Grün. Ihr Ehemann wählte eine bunte Krawatte. Mette-Marit von Norwegen hingegen setzte auf ein weisses Kleid mit einer rot-weissen Jacke. Dazu kombinierte die 49-Jährige eine Perlenkette.

Haakon und Mette-Marit von Norwegen kamen ebenfalls zum Empfang. Bild: keystone

Auch Mitglieder des schwedischen Königshauses kamen angereist und nahmen an dem Empfang im Buckingham-Palast teil. König Carl XVI. Gustaf kam in Begleitung seiner Tochter, Kronprinzessin Victoria. Sie wählte für die Veranstaltung ein pinkfarbenes Kleid.

König Carl XVI. Gustaf von Schweden Bild: keystone

Mary von Dänemark setzte ebenfalls auf eine bunte Robe. Die Kronprinzessin kam in einem Kleid in Rot. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann, Kronprinz Frederik. Die Looks der beiden dänischen Royals und die der anderen Gäste sehen Sie hier in unserer Fotoshow.

Mary von Dänemark wird von König Charles III. mit einem Küsschen begrüsst. Bild: keystone

Auf Seiten der Politik gab sich unter anderem Jill Biden, die First Lady der Vereinigten Staaten, mit ihrer Enkelin Finnegan – in Vertretung von US-Präsident Joe Biden – die Ehre. Beide wählten für den Empfang Looks in Dunkelgrün. Unter dem grünen Mantel trug Jill Biden ein Kleid mit Blumenmuster.

Jill Biden kam in Begleitung ihrer Enkelin Finnegan. Bild: keystone

Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, kam in Begleitung von Premier Denys Schmyhal. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murthy waren geladen, genauso wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Ehemann Heiko.

Muss wohl eine Witzboldin sein: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bild: keystone

Die eigentliche Krönung findet dann am Samstag statt. Nach der Zeremonie in der Westminster Abbey geht es für König Charles III. und Königin Camilla zurück zum Palast. An den Feierlichkeiten sollen mehr als 6'000 Frauen und Männer der britischen Streitkräfte teilnehmen. Es ist der grösste zeremonielle Militäreinsatz seit 70 Jahren.