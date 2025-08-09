sonnig32°
DE | FR
burger
International
USA

Drei Verletzte nach Schüssen auf New Yorks Times Square

Drei Verletzte nach Schüssen auf New Yorks Times Square

09.08.2025, 15:47
Mehr «International»

Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand.

Die Schüsse hätten sich in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) gegen 1.20 Uhr auf dem belebten Platz im Stadtteil Manhattan ereignet. Eine 17-jährige Person sei festgenommen worden, hiess es. Den drei abgefeuerten Schüssen sei ein Streit vorausgegangen. Ob eine Verbindung zwischen der tatverdächtigen Person und den Opfern bestand, war zunächst unklar. Eine Schusswaffe sei sichergestellt worden.

Im Anschluss an den Vorfall seien Teile des Broadway und der Seventh Avenue, an deren Kreuzung der Times Square liegt, abgesperrt worden. Mehr als ein Dutzend Polizeiautos seien vor Ort gewesen.

Vorfall folgt auf tödliche Schüsse Ende Juli

Ende Juli hatte ein Mann in einem Wolkenkratzer in Manhattan vier Menschen und sich selbst erschossen. Medienberichten zufolge war es der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in der Millionenmetropole seit 25 Jahren.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in grosser Zahl im Umlauf. Nach Gewalttaten – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen – gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bislang jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby. (dab/sda/dpa)

Mehr aus den USA:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
3
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
Meistkommentiert
1
Französischer Stürmer für Servette +++ Ugrinic und Chaiwa verlassen YB
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
US-Zölle: Wie die Schweiz zurückschlagen könnte
4
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
5
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
Meistgeteilt
1
Selenskyj erteilt Trumps Plänen eine Abfuhr ++ Gipfeltreffen am Freitag
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Klare Sicht in den Himmel: Die Perseiden erhellen den Nachthimmel
4
Demokraten in US-Bundesstaat Texas lassen Frist verstreichen
5
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
Provinz in Pakistan verlängert Schulferien wegen Monsun
In der pakistanischen Provinz Punjab haben Behörden inmitten der Monsunzeit eine Verlängerung der Schulferien um zwei Wochen angeordnet.
Zur Story