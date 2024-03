Russland besucht jene, die Nawalny die letzte Ehre erwiesen haben

Video: watson/lucas zollinger

Russland besucht jetzt jene, die Nawalny die letzte Ehre erwiesen haben

Am vergangenen Freitag wurde der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bestattet. Russland geht nun gegen jene vor, die an der Beerdigung waren.

Mehr «International»

Alexej Nawalny war einer der lautesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das hat ihm wohl das Leben gekostet, denn Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einem russischen Gefangenenlager. Angeblich an einem natürlichen Tod nach einem Spaziergang, wie die russischen Behörden behaupten.

Die Abdankungsfeier für Nawalny wurde in einer kleinen Moskauer Kirche für vergangenen Freitag angesetzt sowie die Begräbnisstätte auf einem kleinen Moskauer Friedhof bekannt gegeben. Die Menschen strömten zu Zehntausenden zur Kirche und auf den Friedhof, um Alexej Nawalny die letzte Ehre zu erweisen. «Nawalny, Nawalny, Nawalny!», rief die Menge in Sprechchören.

Abdankung in der Kirche im engsten Familienkreis. Die Eltern von Alexej Nawalny sitzen neben seinem Sarg. Bild: keystone

Tausende legen Blumen an das Grab von Alexej Nawalny. Bild: keystone

Zahlreiche Regierungskritiker und sogar ausländische Diplomaten standen in der Menschenmasse. Die russischen Sicherheitskräfte hielten sich trotzdem zurück.

Doch jetzt scheint der Wind zu drehen. Russland detektiert per Gesichtserkennung die Menschen, die an der Beerdigung waren – und besucht diese.

Weitere Festnahmen werden wohl folgen

Das unabhängige Newsportal Semafor zitierte Dmitry Anisimov, einen Sprecher der Menschenrechtsorganisation OVD-Info. Dieser erzählt, dass «eine Frau, die bei der Beerdigung ‹Ruhm den Helden› (Herojam Slawa), die traditionelle Antwort auf ‹Ruhm der Ukraine› (Slawa Ukrajini), gerufen hatte, von den Behörden zu Hause aufgesucht und verhaftet wurde».

Ihr wurde eine Geldstrafe auferlegt, sie durfte jedoch am nächsten Tag wieder nach Hause.

Die Menschenmenge auf dem Weg von der Kirche zum Friedhof. Bild: keystone

Anisimov führt aus, dass es eine bekannte Taktik der russischen Behörden sei, Festnahmen erst nach unliebsamen Veranstaltungen durchzuführen. Mindestens 400 Menschen seien in ganz Russland seit dem Tod von Nawalny festgenommen worden – zum Beispiel, weil sie Blumen an Gedenkstätten niedergelegt hatten. OVD-Info geht davon aus, dass es jetzt nach der Beerdigung noch weitere Menschen treffen werde.

Drei russische Polizisten verhaften diesen Mann. Sein Verbrechen: Er hat Blumen in St. Petersburg niedergelegt in Gedenken an Nawalny, 16. Februar 2024. Bild: keystone

Big Brother is watching you

Gesucht und gefunden würden diese Menschen wohl mittels Gesichtserkennung – und so dann «bis zu ihrer Haustüre» verfolgt, meint OVD-Info. Dazu seien bereits Tage vor der Beerdigung Kameras um die Kirche und den Friedhof installiert worden.

Die Verhaftungen wären somit der jüngste Beweis für die wachsende Abhängigkeit des Kremls von Überwachungstechnologie, um Repression gegen Kreml-Kritiker aufrechtzuerhalten. So ergab eine Recherche von Reuters vom März 2023, dass Gesichtserkennungs- und Überwachungskameras bei der Festnahme Hunderter Demonstranten eine Rolle gespielt hätten – alleine seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine.

Dabei wurden die Hunderttausenden von Überwachungskameras in Moskau ursprünglich als Möglichkeit angepriesen, Kriminelle zu fangen und die öffentliche Sicherheit zu verbessern. (yam)