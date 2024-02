Nawalny kann endlich beerdigt werden

Ein Plakat vor der russischen Botschaft in Washington (USA) erinnert an Alexej Nawalny. Bild: keystone

Nawalny kann am Freitag endlich beerdigt werden

Mehr «International»

Die Abdankung für den toten Alexej Nawalny wird am 1. März um 14 Uhr in Moskau stattfinden. Und zwar in der Kirche Ikone der Muttergottes «Stille meine Sorgen» im südlichen Bezirk Maryino. Dies gab seine Sprecherin Kira Yarmysch auf X bekannt.

Nachdem das Team des toten Alexej Nawalny am Dienstag vermeldet hatte, dass kein Bestatter den toten Kreml-Gegner aufbahren und beerdigen wolle, scheint nun eine Lösung gefunden worden zu sein. Denn auch die Beerdigung wird von Yarmisch angekündigt. Nawalny wird auf dem Borissowskoje-Friedhof ruhen.

Der Putin-Gegener starb am 16. Februar in einem Straflager mit dem inoffiziellen Namen «Polarwolf» in der sibirischen Arktisregion Jamal, wie die russischen Behörden schreiben.

Die Umstände seines Todes sind bislang nicht geklärt – nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein eine «natürliche» Ursache verzeichnet. Nawalnys Witwe gibt Putin die Schuld am Tod ihres Mannes: In einer Videobotschaft sagte sie: «Ich sollte nicht hier sein.» Jemand anderes sollte an ihrem Platz sitzen, «aber diese Person wurde von Putin getötet». In einem anderen Video nimmt sie Bezug darauf, dass die Leiche ihres Gatten von den Behörden anfänglich nicht an die Familie übergeben wurde. Sie sagte darum direkt an Putin gerichtet: «Sie haben Alexej lebendig gefoltert und foltern ihn tot weiter.» (yam)