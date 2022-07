Wie zwei Briten und ein Marokkaner ihrem Todesurteil in Donezk entkommen wollen

Die Ironie der Geschichte: Die drei Männer sind allesamt in der Ukraine verwurzelt. Brahim Saadoun, der jüngste der drei Verurteilten, wanderte vor etwas mehr als zwei Jahren aus Marokko in die Ukraine aus, um in Kiew Ingenieurwissenschaften zu studieren. Marokkanische Studierende waren bis zum russischen Angriff nach Inderinnen und Indern die zweitgrösste Gruppe ausländischer Studierender in der Ukraine.

Denis Puschilin, Separatistenführer der «Volksrepublik Donezk», hat am Dienstag mit einem Erlasst das Moratorium auf die Todesstrafe aufgehoben, um die drei ausländischen Kämpfer hinrichten zu können. In Russland könnten die drei Kombattanten indes nicht hingerichtet werden. Das Land hatte mit dem Beitritt zur EU-Menschenrechtskonvention, welche die Todesstrafe untersagt, ein Moratorium eingeführt.

Mit gesenktem Kopf sitzen die drei kahl geschorenen Männer hinter dem Gitter in einem Gerichtssaal. Bewacht werden sie von Milizionären der international nicht anerkannten «Volksrepublik Donezk» in der Ostukraine. Die Bilder des 21-jährigen Marokkaners Brahim Saadoun sowie den beiden Briten Aiden Aslin (28) und Shaun Pinner (48) gingen um die Welt.

Der Supermond lässt die Welt erstrahlen – das Spektakel in 12 Bildern aus 12 Ländern

Am Mittwoch war am Nachthimmel ein besonderes Ereignis zu sehen: Es war Vollmond und gleichzeitig war der Trabant in seiner Umlaufbahn besonders nahe an der Erde – so erscheint der Mond besonders gross. Zu einem solchen Ereignis kommt es etwa viermal pro Jahr. In solchen Fällen ist von einem Supermond die Rede. Dieser sorgt jeweils für spektakuläre Bilder.