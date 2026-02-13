wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Russland

Schneckentempo: Nato-Chef Mark Rutte spottet über russische Streitkräfte

Schneckentempo: Rutte spottet über russische Streitkräfte

13.02.2026, 16:4313.02.2026, 16:43

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat das Tempo des russischen Vormarsches in der Ukraine mit dem einer Gartenschnecke verglichen.

epa12733565 NATO Secretary General Mark Rutte gives a press statement during the 62nd Munich Security Conference (MSC) at the hotel &#039;Bayerischer Hof&#039;, in Munich, Germany, 13 February 2026. T ...
Nato-Generalsekretär Mark Rutte spricht bei der Münchner Sicherheitskonferenz.Bild: keystone

«Dieser sogenannte russische Bär existiert nicht», sagte er bei der Münchner Sicherheitskonferenz. «Unterm Strich bewegt sich das kaum schneller als eine Gartenschnecke.»

Rutte verwies zudem auf die enormen Verluste der russischen Streitkräfte in dem Angriffskrieg. Allein im Dezember seien 35'000 russische Soldaten gefallen, im Januar ebenfalls 30'000. «Das sind die Fakten. Deshalb müssen wir die Ukraine stark halten, denn wir sehen, dass sie unsere Unterstützung bestmöglich nutzt», sagte er. Er wolle bei der Münchner Sicherheitskonferenz klarmachen, dass die Russen nicht gewinnen, wie manche dächten. (hkl/sda/dpa)

USA loben bei Nato-Treffen Europas Kurs bei Verteidigung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Fall Guthrie: FBI verdoppelt Belohnung für Hinweise
Das FBI verdoppelt die Belohnung für Hinweise zum Verschwinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Bis zu 100'000 US-Dollar (rund 84'000 Euro) zahlt die Bundespolizei für Informationen, die zum Auffinden der 84 Jahre alten Nancy Guthrie oder zur Festnahme von Personen führen, die hinter ihrem Verschwinden stehen. Das teilte das FBI auf der Plattform X mit. Die zuletzt ausgesetzte Summe hatte 50'000 US-Dollar betragen.
Zur Story