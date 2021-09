Waldbrände in Russland vernichten Fläche, die so gross ist wie halb Deutschland

Tote und Verletzte bei Gasexplosion nahe Moskau

Bei einer gewaltigen Gasexplosion in einem neunstöckigen Wohnhaus in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens neun Bewohner seien am Mittwochmorgen verletzt worden, darunter zwei Kinder, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Mehr als 170 Menschen wurden demnach in der Stadt Noginsk in Sicherheit gebracht.

Bilder zeigten, wie die Fassade durch die Wucht der Explosion teilweise herausgerissen wurde. Trümmer flogen meterweit. Acht …