Dänemark

Zugunglück in Dänemark:Ein Todesopfer und mehrere Verletzte

Danish police guide people who were involved in a passenger train derailment at the village of Bjerndrup between Kliplev and Tinglev in Southern Jutland, Denmark, Friday Aug. 15, 2025. (Robert Wengler ...
Das Unglück ereigente sich bei Tingleff.Bild: keystone

Ein Todesopfer und mehrere Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

15.08.2025, 18:4615.08.2025, 20:32
Mehr «International»

Bei dem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff unweit der deutschen Grenze ist ein Mensch gestorben und mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit.

Zwei Verletzte mussten demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Personenzug sei in der Region Südjütland entgleist. Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Medienberichten zufolge war eine Schulklasse in dem Zug. Keiner der Schülerinnen und Schüler sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete der Sender TV 2. 95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben. (sda/dpa)

