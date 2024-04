Putin versucht Moldau zu unterwandern – diese Frau hilft ihm dabei

Gagausien ist eine kleine, autonome Region in Moldau. Doch sie spielt eine Rolle bei Versuchen des Kreml, das Land zu destabilisieren.

Thomas Wanhoff / t-online

Eine autonome Region in Moldau ist Schauplatz neuer Nadelstiche des Kreml gegen die Regierung in der Hauptstadt Chișinău. Das prorussische Gagausien hat sich an das Parlament von Moldau gewandt und verlangt, der russische Sprache den besonderen Status einer «interethnischen Sprache» zu verleihen.

Jevgenia Gutsul, Gouverneurin von Gagausien, bei einem Treffen mit Wladimir Putin. Bild: keystone

Dahinter steckt, so schätzen unter anderem die Experten des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien ein, eine auch gegenüber der Ukraine angewandte Taktik. Der Krems hatte gegenüber Kiew immer wieder behauptet, die russischsprachige Bevölkerung werde diskriminiert.

Da eine Ablehnung des Antrags im Moldauer Parlament wahrscheinlich ist, wird die Regierung schon jetzt als russenfeindlich dargestellt. Entsprechend äusserte sich die kremlnahe Gouverneurin von Gagausien, Jevgenia Gutsul, laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass. Sie bezeichnete das moldauische Parlament als «russophob».

Neben der abtrünnigen prorussischen Region Transnistrien ist auch Gagausien weitgehend von russischer Kultur und Politik beeinflusst, die meisten Menschen lesen russische Medien, die Amtssprache Rumänisch wird immer weniger gesprochen. Etwa 160'000 Menschen leben dort. Nationalistische Kräfte der Gagausen befürchten, dass Moldau an Rumänien angegliedert wird. Bei einem Referendum stimmten 2014 98 Prozent für engere Bindung an Russland. Die Region ist laut der moldauischen Verfassung autonom und hat eine eigene Verwaltung, ist aber Teil des moldauischen Staates.

Lawrow beschuldigt Westen

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Angriffskrieg gegen die Ukraine unter anderem auch damit begründet, dass diese teilweise eigentlich russisch sei. Sein Aussenminister Sergej Lawrow beschuldigte in einem Radiointerview mit russischen Staatsmedien am Freitag den Westen, die moldauische Präsidentin Maia Sandu dazu gebracht zu haben, «Moldawien offen in die Nato zu ziehen, entweder direkt oder durch eine Vereinigung mit Rumänien».

Lawrow beklagte auch, dass der Westen dasselbe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getan habe. Der Vergleich mit der Ukraine dürfte dabei auch als Warnung gemeint sein. Ähnliche Anschuldigungen hatte es kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gegeben.

Und dann kam die – wenn auch verhohlene – Drohung Lawrows: Er kritisierte die «Annäherung der Republik Moldau an den Westen und forderte auf, diese Entscheidungen zu überdenken. Der Westen würde die Bürger zwingen, in einem möglichen künftigen Krieg gegen Russland zu kämpfen». Damit bedient Lawrow ein immer wieder benutztes Narrativ der russischen Propaganda: Der Westen wolle Russland angreifen.

Dabei ist es Russland, das in der Provinz Transnistrien, deren Machthaber sich von Moldau losgesagt haben, dauerhaft etwa 1'500 Soldaten stationiert hat. Ende Februar bat das Parlament der international nicht anerkannten Region um «Schutz aus Russland». Der Westen hat das Spiel durchschaut. Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat Anfang April der Republik Moldau die weitere Unterstützung Deutschlands zugesichert. «Wir stehen seit zwei Jahren fest an eurer Seite», sagte Baerbock am Dienstag anlässlich des Besuchs ihres moldauischen Amtskollegen Mihai Popsoi in Berlin. «Kein Land ist der Hinterhof von irgendjemandem. Ihr gehört zu Europa.»

Das amerikanische ISW sieht in den russischen Äusserungen und dem Antrag in Gagausien eine taktische Drohung. Sie sei ein Mittel Russlands, die Gesellschaft in Moldau zu destabilisieren, die demokratische Regierung zu attackieren und eine Mitgliedschaft in der EU zu verhindern.

