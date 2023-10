Ukraine hat jetzt ihr eigenes russisches Bataillon im Kampf gegen Putin

«Die Ukraine wird die Zahl solcher Einheiten, die sich aus den Völkern der Russischen Föderation zusammensetzen und den Wunsch äussern, einerseits die Ukraine zu verteidigen und andererseits ihre Völker und kleinen Heimatländer vor der russischen imperialen Unterdrückung zu schützen, weiter ausbauen», sagt Jusow in der «Kyiv Post».

Freiwilligengruppen russischer Soldaten, wie die Legion der «Freiheit Russlands» und das «Russische Freiwilligenkorps», haben bereits an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gekämpft, aber das «Sibirische Bataillon» ist die erste bekannte Einheit von Russen, die Teil der offiziellen ukrainischen Armee ist.

Es heisst, dass die Einheit aus «Dutzenden» von Russen sowie aus Angehörigen ethnischer Minderheiten wie Jakuten und Burjaten aus Ostsibirien besteht. Es sind russische Staatsbürger, die sich gegen Putins Invasion in der Ukraine stellen. Dass nun eine ganze russische Einheit ins Kriegsgeschehen eintritt, ist neu.

«Wir können die Informationen über die Aufstellung des sibirischen Bataillons bestätigen, das in den Reihen der internationalen Legion der Streitkräfte der Ukraine operiert“, sagt Andrij Jusow, ein Sprecher des militärischen Nachrichtendienstes der Ukraine (HUR) der »Kyiv Post«. Vor wenigen Tagen berichtete das US-amerikanische Medienunternehmen » Bloomberg » über die Bildung des «Sibirischen-Bataillons».

Über die Verluste auf ukrainischer Seite hüllt man sich wie immer in Schweigen. Doch auch hier kann man wohl mit einem hohen Blutzoll rechnen. Denn: «Der Feind setzt viel Artillerie, Luftabwehrgeschütze und die Luftwaffe ein», sagt Barabatsch. Russland versuche, die Stadt von Süden und Norden her einzukreisen.

Ein ukrainischer Soldat in Awdijiwka

Ein ukrainischer Soldat in Awdijiwka Bild: keystone

Schon jetzt haben die heftigen Gefechte einen hohen Blutzoll gefordert. Nach Angaben des ukrainischen Militärsprechers Oleksandr Stupun sind seit Beginn der feindlichen Offensive am 10. Oktober mehr als 5000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Russland habe auch bis zu 400 gepanzerte Fahrzeuge verloren.

24 Stunden am Tag beschiesst die russische Armee die Stadt Awdijiwka und ukrainische Stellungen. Das verkündet der Chef der dortigen ukrainischen Militärverwaltung, Vitali Barabatsch, im ukrainischen Fernsehen. Awdijiwka droht zum neuen Bachmut zu werden.

