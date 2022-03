Abramowitsch und die ukrainischen Verhandler machten Hard-Liner in Moskau für den mutmasslichen Angriff verantwortlich, welche nicht wollen würden, dass der Krieg ende. Mittlerweile hat sich der Gesundheitszustand der Betroffenen verbessert, ihr Leben sei nicht in Gefahr, schreibt das Wall Street Journal weiter.

Die Symptome sollen nach einem Treffen in Kiew aufgetreten sein, welches am 3. März stattfand. Abramowitsch und zwei hochrangige ukrainische Vertreter, die miteinander Friedensgespräche geführt haben, klagten über rote Augen, andauerndes und schmerzhaftes Tränen der Augen und Schälen der Haut im Gesicht und an den Händen.

Joe Bidens Besuch in Polen war mehr als nur der Abschluss einer symbolischen Reise nach Europa. Die USA arbeiten an einer Weltordnung nach dem Ukraine-Krieg.

Es ist schon spät am Abend, als der US-Aussenminister noch in jenes Warschauer Hotel kommt, in dem die aus Washington mitreisenden Journalisten untergebracht sind. Antony Blinken wirkt ruhig und entspannt, aber ernst. Aus Höflichkeit wird ihm ein Glas Wein angeboten. Der Aussenminister will in etwas lockerer Atmosphäre den tieferen Grund der Reise des US-Präsidenten nach Polen auch aus seiner Sicht noch einmal erklären.