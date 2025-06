Mindestens 8 Tote bei Erdrutsch in Kolumbien

Bei einem durch heftige Regenfälle ausgelösten Erdrutsch in Kolumbien sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Fünf weitere Menschen wurden nach Angaben des örtlichen Bürgermeisters vom Dienstag (Ortszeit) verletzt. Mehr als zehn Häuser seien vom Erdrutsch in der Nähe der Stadt Medellín in der Region Antioquia betroffen, örtlichen Medien zufolge wurden mindestens zehn Menschen vermisst.

Der Erdrutsch hat mehrere Häuser getroffen. Bild: x

In Antioquia in den westlichen kolumbianischen Anden gibt es während der Regenzeit häufig Erdrutsche. Im vergangenen Monat waren in einem anderen Vorort von Medellín mindestens fünf Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben gekommen. (sda/afp)