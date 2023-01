Putins 5-Punkte-Plan: So will der Kreml-Chef den Krieg doch noch gewinnen

Allerdings sei eine neue geplante Grossoperation des Kremls auch nicht der letzte Versuch, das Ruder herumzureissen. Putin sei weiterhin dazu bereit, einen langwierigen Krieg gegen die Ukraine zu führen. «Der Kreml hält an seinen maximalistischen Zielen fest, die gesamte Ukraine zu erobern, obwohl er den Krieg bisher schlecht geführt hat», ist in der Analyse zu lesen. (t-online, aj)

Dafür will der Kreml die Invasion, die er selbst als «spezielle Militäroperation» bezeichnet, künftig offenbar als umfassenden Krieg behandeln. Das schreiben Analysten der renommierten US-Denkfabrik «Institute of Study of War» (ISW) in ihrem jüngstem Bericht. Russland plane eine «entscheidende strategische Aktion», die binnen sechs Monaten die Kriegswende herbeiführen solle.

Ukraine-Unterstützer gibt es in diesen Tagen viele. Besonders in Europa und in den USA. Doch Denis Zakharov wohnt nicht in Berlin oder Washington, sondern in Moskau.