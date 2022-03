«Ihr habt Hunde gegessen?»: Abgefangene russische Gespräche zeigen Schrecken des Krieges

Für die Echtheit der Aufnahmen sprechen auch Berichte über die mangelhafte Ausstattung der russischen Invasionsarmee, der es an Möglichkeiten zur verschlüsselten Kommunikation mangelt. So müssen die russischen Soldaten häufig mit normalen Handys telefonieren – die für die Ukrainer leicht abzuhören sind.

In anderen Aufnahmen berichten Soldaten von Plünderungen, desertierten Kameraden, und Offizieren, die selbst nicht wüssten, wozu sie eigentlich in der Ukraine seien. Manche Soldaten würden sich selbst verletzen, um nicht mehr kämpfen zu müssen, während hinter der Front tschetschenische Kämpfer die russischen Soldaten mit Gewalt zurück ins Kriegsgebiet schicken.

Besonders verstörend wirkt ein Audiomitschnitt, den der SSU am 26. März veröffentlicht hat. Darin unterhalten sich mehrere russische Soldaten in der Ukraine .

Bei den Friedensgesprächen zwischen einer russischen und einer ukrainischen Delegation am Dienstag in Istanbul erblickte man im Hintergrund ein vertrautes Gesicht: Roman Abramowitsch, der wohl bekannteste und schillerndste aller russischen Oligarchen, sass in der zweiten Reihe. Er ist mit Einverständnis beider Seiten in die Verhandlungen involviert.