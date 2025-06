Wegen Russland: Nato will massiv aufrüsten

Für Deutschland gehen Militärs davon aus, dass die derzeit rund 182'000 Soldatinnen und Soldaten starke Bundeswehr um eine hohe fünfstellige Zahl grösser werden muss, wenn die Bundesrepublik die ihr zugewiesenen Planungsziele erreichen will. Zudem werden demnach zum Beispiel erhebliche Investitionen in neue Luftverteidigungssysteme nötig sein. (sda/dpa)

Um ein Erreichen der Vorgaben sicherzustellen, bekommen Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten nun neue nationale Planungsziele zugewiesen. Sie sollen an diesem Donnerstag bei einem Verteidigungsministertreffen in Brüssel formell angenommen werden.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr, ist vorgesehen, die bisher gültigen Zielvorgaben um etwa 30 Prozent zu erhöhen. So sollen künftig etwa deutlich mehr weitreichende Marschflugkörper und Drohnen sowie Kapazitäten in Bereichen wie Luftverteidigung und Artillerie vorgehalten werden.

Zweiter Weinstein-Prozess in New York vor Ende

Der neu aufgerollte New Yorker Strafprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen befindet sich vor dem Abschluss. Von heute an werden in dem Gerichtssaal in Manhattan nach gut sechs Wochen der Verhandlungen die Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung erwartet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.