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Putins Militärparade in Russland vorbei – ohne Panzer und Raketen

Putin siegessicher im Ukraine-Krieg – Parade ohne Panzer

09.05.2026, 09:1509.05.2026, 10:32

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bei der Militärparade zum 9. Mai sicher gezeigt, dass Moskaus Armee den Angriffskrieg gegen die Ukraine gewinnt. «Ich bin fest davon überzeugt: Unsere Sache ist gerecht, wir stehen zusammen, der Sieg war immer und wird immer auf unserer Seite sein», sagte Putin in scharfem Ton auf dem Roten Platz in Moskau.

epa12942802 Russian servicemen stand in a formation before the Victory Day military parade in Moscow, Russia, 09 May 2026. Russia marks the 81st anniversary of the victory in World War II over Nazi Ge ...
Russische Soldaten stehen in Reih und Glied.Bild: keystone

Die russische Armee werde bei ihrem Einsatz in der Ukraine heute inspiriert von der «Generation der Sieger» im Zweiten Weltkrieg, meinte der Kremlchef. «Sie stellen sich einer aggressiven Macht entgegen, die vom gesamten Nato-Block bewaffnet und unterstützt wird», sagte Putin, der seinen Krieg gegen die Ukraine 2022 begonnen hatte. Trotz der westlichen Unterstützung «marschieren unsere Helden vorwärts», behauptete der Präsident.

Die Ukraine wird massgeblich von Nato-Staaten, darunter vor allem Deutschland, in ihrem Abwehrkampf gegen die grossangelegte russische Invasion unterstützt. Die Kampfhandlungen gelten als festgefahren in dem Krieg – ohne echte Bewegung für eine der beiden Kriegsparteien. Die Seiten haben sich unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump auf eine Waffenruhe bis 11. Mai geeinigt. Verstösse gab es nach Kremlangaben zunächst nicht.

Das war die Militärparade 2026:

Kampfhandlungen in der Ukraine sind festgefahren

«Der Schlüssel zum Erfolg ist unsere moralische, ethische Stärke, unser Mut und unsere Tapferkeit, unser Zusammenhalt, unsere Fähigkeit, alles durchzustehen und jede Prüfung zu bestehen», sagte Putin. «Wir haben ein gemeinsames Ziel, jeder leistet seinen persönlichen Beitrag zum Sieg – kämpft sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im Hinterland.»

Bisher ist allerdings nicht in Sicht, dass Putin seine Kriegsziele in der Ukraine erreicht. Auch die abgespeckte Militärparade gilt als Spiegelbild der Lage in seinem Krieg, in dem die russischen Truppen durch die ukrainische Gegenwehr zunehmend unter Druck sind. Aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen nahm Putin die Parade ohne die sonst zur Schau gestellten Panzer und Raketen ab. Gezeigt wurden während des Aufmarsches allerdings Videoeinspieler von den Kampfeinsätzen der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Auf dem Roten Platz gab es eine Schweigeminute, nachdem Putin in seiner Rede ausführlich an den Sieg der Roten Armee im Grossen Vaterländischen Krieg erinnert hatte. Er gratulierte im Anschluss an die Parade, die mit einer Kampffliegerstaffel und den Farben der russischen Flagge am Moskauer Himmel endete, einzelnen Veteranen persönlich mit Händeschütteln zum 81. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges. (hkl/sda/dpa)

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N. Y. P.
09.05.2026 10:10registriert August 2018
Russland ist bei der Invasion zunehmend durch Gegenangriffe Kiews unter Druck. Die Kämpfe stecken in einer Sackgasse.

Nein, eben nicht in der Sackgasse. Langsam, aber stetig wendet sich das Blatt. Jetzt bloss keinen Waffenstillstand mit Moskau schliessen.

Alle, ausser Putin, Trump und der SVP freut diese Entwicklung.

🇺🇦
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MeinBeitrag2
09.05.2026 09:58registriert September 2025
Nicht vergessen solkäte man auch, dass die Sowjetunion zuerst Verbündete von Hiltler waren und nicht weniger grausam. Erst als sie von Hiltler "verarscht" wurden, haben sie die Seite gewechselt.
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stronghelga
09.05.2026 10:01registriert März 2021
Selenskyj äusserte sich über die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Roten Platz. Wörtlich sagte er:
„Sie wollen die Erlaubnis der Ukraine, ihre Parade abzuhalten, um einmal im Jahr für eine Stunde sicher auf den Platz zu gehen.“
(u.a. Süddeutsche Zeitung.)

Hintergrund war zudem ein ukrainisches Dekret mit den Koordinaten des Roten Platzes, die ausdrücklich von Angriffen ausgenommen werden sollten.
(u.a. Die Welt.)

Der Kreml reagierte: „Wir brauchen von niemandem eine Erlaubnis“. (u.a. BörsenNews)


Experten sehen darin den ersten offiziell anerkannten ukrainischen Treffer in Moskau.
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Kurz vor Parade in Moskau: Ukraine soll schwere Angriffe gegen Russland gestartet haben
In der Nacht der von Moskau einseitig ausgerufenen Waffenruhe hat die Ukraine schwere Drohnen- und Raketenangriffe auf russisches Gebiet gestartet. Es gebe Zerstörungen durch Drohnentrümmer in mehreren Städten der Region Rostow, teilte der Gouverneur des südrussischen Gebiets, Juri Sljussar, bei Telegram mit. Seinen Angaben nach wurden in den Städten Rostow am Don, Taganrog und Bataisk sowie in einem Landkreis Einschläge registriert. Tote und Verletzte gebe es nicht, betonte er. In der Region gab es auch Raketenalarm.
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