Sieben Tote bei Überfall auf russischen Polizeiposten im Nordkaukasus

Das teilte das örtliche Innenministerium in der Hauptstadt Tscherkessk mit. Dabei seien zwei Polizisten getötet und vier weitere verletzt worden. Die fünf Angreifer seien bei einem Schusswechsel an Ort und Stelle «vernichtet» worden, hiess es in der Mitteilung.

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Polizeiposten sind in der russischen Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien im Nordkaukasus zwei Beamte und fünf Angreifer laut Behördenangaben ums Leben gekommen. Die Täter hätten sich in der Nacht zum Montag dem Posten genähert und die Polizisten angegriffen.

So viele Ordnungsbussen werden in Basel verteilt – und das sind die häufigsten Vergehen

«Kalifat ist die Lösung»: Islamisten-Demo in Hamburg – Elon Musk gibt seinen Senf dazu

Mehr als 1'000 Islamisten demonstrieren in Hamburg. Das fällt auch Elon Musk auf – er kommentiert den Vorfall.

In die Diskussion rund um eine von Islamisten organisierte Kundgebung in St. Georg hat sich auch der Tech-Milliardär Elon Musk eingeschaltet: Nachdem bei der Demo mit rund 1'000 Menschen auf Plakaten etwa die Forderung zu lesen war, in Deutschland ein Kalifat einzuführen, schrieb Musk auf seiner Social-Media-Plattform X am Sonntag: