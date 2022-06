Mit «patriotischen» Brust-Implantaten Putin unterstützen

Aufkleber, Tattoos, neue Profilbilder, Flaggen am Fenster: Will man seine Unterstützung für ein Land zum Ausdruck bringen, so kann man das auf verschiedene Weise tun. In Russland seit Neustem auch mit Brust-Implantaten.

All diejenigen Russinnen, die noch nicht wissen, wie sie ihr Land im Krieg gegen die Ukraine am besten unterstützen können – Yevegeny Dobreykin hat die Lösung. Der in Moskau ansässige Schönheitschirurg bietet Brustimplantate für «echte Patriotinnen» an.

Der Werbeclip für «patriotische» Brust-Implantate: Video: watson

Im Angebot hat er Silikonimplantate mit Armee-Camouflage oder den Farben der russischen Flagge.

«Echte Patriotinnen können sich für das Modell entscheiden, welches näher an ihrem Herzen ist – im wörtlichen und übertragenen Sinne.»

Die Modelle mit dem Namen «Rosgrud» gebe es vorerst nur als Muster, doch die Farbe darauf sei komplett sicher und habe bereits die notwendigen Tests bestanden, beteuert Dobreykin. Mit ihnen könne man die Heimat auf eine etwas andere Art und Weise unterstützen:

«Eine stylische Lösung für diejenigen, die ihr Mutterland lieben und mehr als nur einen Sticker auf dem Auto oder ein Tattoo an der Schulter haben wollen.»

Danach zeigt der Clip eine junge Russin, die lachend durch einen Park spaziert, die Kamera immer wieder über ihre Brüste schwenkend. Sie wolle die Schönste und Modischste sein und etwas wahrhaft Exklusives haben. Die «Rosgrud» Implante seien genau das, was sie brauche, schwärmt sie in einer anderen Szene vor der Kamera. Zudem ist es sehr platzsparend:

«Ich kann nicht immer eine Flagge mit mir herumtragen, manchmal habe ich nicht mal Platz für meinen Pass.»

Mit Doktor Yevegeny Dobreykin gehören diese Probleme jetzt der Vergangenheit an. Noch nie konnte man seine Liebe für die Heimat so einfach zum Ausdruck bringen:

«‹Rosegrud› lässt mich wie eine Patriotin fühlen, sogar wenn ich keine Kleider trage!»

Endlich kein lästiges Herumtragen von Flaggen mehr – die patriotischen Brüste sind immer mit dabei! Bild: drdea

Es sei ein fantastisches Gefühl, wenn die Flagge des eigenen Landes wortwörtlich unter dem Herzen sei, so die Russin weiter. Damit hat sie auch ihre Freundin überzeugen können: Diese werde sich jetzt Implantate mit der russischen Flagge einsetzen lassen.

Wer sich jetzt fragt, ob man die Farben der Implantate überhaupt sieht – die Antwortet lautet Nein, nicht mal ansatzweise.

Was scheinbar zählt, ist die Motivation dahinter. Das unterstreicht der Werbeclip noch mit einer letzten Weisheit zum Schluss:

«Stärke liegt nicht nur in der Wahrheit, sondern auch in der Schönheit.»

(saw)