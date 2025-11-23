Der US-amerikanischen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Bild: keystone

Robert F. Kennedy: Angebliche Sex-Nachricht veröffentlicht

Eine Beziehung zu einem hochrangigen US-Politiker hat die Magazin-Journalistin Olivia Nuzzi ihren Job gekostet. Jetzt sorgt ein äusserst intimer Text für neue Aufmerksamkeit.

Maria Bode / t-online

Ein als Gedicht bezeichneter Text, der angeblich von dem US-amerikanischen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. stammen soll, hat erneut für Aufregung um seine mutmassliche Textaffäre mit der Journalistin Olivia Nuzzi gesorgt. Veröffentlicht wurde die undatierte Nachricht von Nuzzis Ex-Verlobtem, dem Journalisten Ryan Lizza, auf dem Onlinedienst Substack, wie «Huffpost» berichtet.

Lizza zitiert eine Textnachricht, die der 71 Jahre alte Kennedy an die 32-jährige Nuzzi geschickt haben soll. Der Verfasser der Nachricht beschrieb darin detailliert und voller sprachlicher Bilder seine Fantasie von Oralverkehr mit Nuzzi. «Ich will durch dich hindurchfliessen. Ich will dich unterwerfen und zähmen», heisst es unter anderem. Weitere Sätze und Aussagen sind noch deutlich sexuell expliziter.

Die angeblich von Kennedy verfasste Nachricht sei nur eine von mehreren ähnlichen Texten, von denen einige zu explizit für eine Veröffentlichung seien, erklärte Lizza.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Kennedy und Nuzzi eine «persönliche Beziehung» zueinander pflegten, als er Präsidentschaftskandidat war und sie ihn für ein Portrait journalistisch begleitet hatte. Daraufhin trennten sich Nuzzi und ihr Arbeitgeber, das «New York»-Magazin, voneinander. Auch die Verlobung zu Lizza ging in die Brüche. Kennedy, der mit der Schauspielerin Cheryl Hines verheiratet ist, stritt alles ab.

Olivia Nuzzi hat Buch über Kennedy-Beziehung geschrieben

In ihrem Buch «American Canto», das im Dezember erscheint, schreibt Olivia Nuzzi über ihre Text- und Telefonbeziehung zu Robert F. Kennedy Jr. Laut «New York Times» nennt sie Kennedy jedoch nicht namentlich. Doch sie schreibt eben, dass er Präsidentschaftskandidat war und sie als politische Reporterin über ihn geschrieben habe. Auch schwärmt sie von seinen Augen, die «blau wie eine Flamme» seien.

Sie behauptet in dem Buch, dass Kennedy ein Kind mit ihr haben wollte. Die Beziehung sei jedoch rein digital gewesen, Sex hätten sie nicht gehabt, betonte Nuzzi mehrfach in Interviews. Dass er 39 Jahre älter als sie ist, sei ihr egal gewesen, sie schreibt in ihrem Buch, dass sie und Kennedy eine «gemeinsame Sprache, gemeinsame Skepsis, gemeinsame Vorstellungen davon [geteilt hätten], was schön war, gemeinsame Überzeugungen darüber, was wertvoll war».

Ob der nun veröffentlichte Text tatsächlich von Kennedy stammt, bleibt offen. Eine Stellungnahme von ihm oder Nuzzi steht weiter aus.

