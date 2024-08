Ukrainische Armee rückt in Kursk offenbar weiter vor

Auf eigenem Gebiet stehen die ukrainischen Verteidiger weiter schwer unter Druck. Der Generalstab in Kiew berichtete von 145 russischen Sturmangriffen entlang der Front am Sonntag. Davon hätten sich allein 45 Angriffe gegen den Frontabschnitt Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk gerichtet. Diese Zahlen sind nicht im Detail überprüfbar, liefern aber einen Hinweis auf die Intensität der Gefechte.

Auch das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) bestätigte in seinem Bericht vom Sonntagabend Kämpfe in genau dieser Region. Solche Analysen haben keinen offiziellen Charakter. Sie stützen sich auf Fotos und Kurzvideos, die beide Kampfparteien in sozialen Netzwerken veröffentlichen. Deren Aufnahmeort und Aussagekraft muss jeweils genau bestimmt werden.

Das Who is Who der Ukraine – diese Namen solltest du kennen

Schiffskollision: Neuer Ärger zwischen China und Philippinen

Im Streit zwischen China und den Philippinen um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer ist es erneut zu einem Zwischenfall auf hoher See gekommen. Beide Seiten teilten mit, dass Schiffe kollidiert seien und schoben einander die Schuld dafür zu. Eine Taskforce der Regierung in Manila, die sich um Fragen rund um westphilippinische Meeresgebiete kümmert, warf China in einer Mitteilung «illegale und aggressive Manöver» vor. Demnach seien zwei Versorgungsschiffe der philippinischen Küstenwache am frühen Montagmorgen kurz hintereinander mit zwei chinesischen Schiffen kollidiert.