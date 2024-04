«Patriot»: Autobiografie von Alexej Nawalny erscheint

Nawalny schildere in dem Buch «seinen politischen Werdegang, die zahlreichen Anschläge auf ihn und seine Vertrauten und die hartnäckigen Kampagnen, die er und sein Team gegen das zunehmend diktatorische Regime zu führen wagten», so der Verlag.

Der russische Oppositionspolitiker, ein entschiedener Gegner von Präsident Wladimir Putin, war am 16. Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. Es wurde nicht unabhängig geklärt, wie der 47-Jährige gestorben ist.

Myanmars Junta verliert Kontrolle über wichtige Grenzstadt

Im Krisenland Myanmar haben Rebellengruppen nach eigenen Angaben die wichtige Handelsstadt Myawaddy an der Grenze zu Thailand unter ihre Kontrolle gebracht. Am Donnerstag habe ein revolutionäres Bündnis unter Führung des bewaffneten Flügels der KNLA (Karen National Liberation Army) die letzte Garnison des Militärs in der Stadt besetzt, hiess es in einer offiziellen Mitteilung der Allianz. Lokale Medien und Augenzeugen bestätigten die Angaben.