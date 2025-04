Milorad Dodik setzt sich für eine Abspaltung der Republika Srpska ein. Bild: keystone

Verhaftung von serbischem Separatistenchef in Bosnien gescheitert – Spannungen steigen

In Bosnien-Herzegowina steigen nach einer misslungenen Festnahme des bosnisch-serbischen Separatistenführers Milorad Dodik die politischen Spannungen.

Einem Bericht des bosnischen Portals «klix.ba» zufolge scheiterte am späten Mittwochabend ein Versuch der zentralstaatlichen Polizei Sipa, Dodik in einem Verwaltungsgebäude in Ost-Sarajevo zu verhaften, das zum serbischen Landesteil Republika Srpska (RS) gehört. Polizisten der RS, die Dodik loyal seien, hätten dies verhindert. Sie blockierten demnach zudem den Zugang zu dem Gebäude, in dem sich Dodik nach Mutmassungen bosnischer Medien am Donnerstag weiter aufhält.

Dodik ist Präsident der RS. Gegen ihn und gegen den RS-Ministerpräsidenten Radovan Viskovic sowie den RS-Parlamentspräsidenten Nenad Stevandic hatte die gesamtstaatliche Staatsanwaltschaft im März Haftbefehle erlassen. Die Ankläger werfen dem Trio Angriffe auf die verfassungsmässige Ordnung von Bosnien-Herzegowina vor. Zuletzt hatte das Parlament der RS Gesetze beschlossen, die den zentralstaatlichen Gerichten, Staatsanwälten und Bundespolizisten die Amtshoheit im Gebiet der RS entziehen sollen.

Dodik, der sich regelmässig mit dem Kremlchef Wladimir Putin abstimmt, betreibt seit Jahren die Abspaltung der RS vom bosnischen Staat. Bosnien-Herzegowina, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, wurde nach dem blutigen Krieg von 1992 bis 1995 durch das Friedensabkommen von Dayton als Staat wiederhergestellt. Die beiden Landesteile, die Republika Srpska (RS) und die bosnisch-kroatische Föderation (FBiH), verfügen seitdem über weitreichende Autonomierechte. (sda/dpa)