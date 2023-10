«Gute Lage und Klima» – Moskauerin ersteigert wohl Wohnung von Selenskyjs Frau

Die Enteignung im Jahr 2023 wurde durch eine Gesetzänderung und einen einstimmigen Beschluss des Krim-Parlaments ermöglicht, Immobilien, die «im Besitz von Bürgern feindseliger Länder» sind, zu verstaatlichen. Mehrere Hundert Wohnungen und Häuser sollen so in den Besitz der russischen Behörden gekommen sein, schreibt die ukrainische Pravda. Einige Medien äussern den Verdacht, dass zumindest ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf der Immobilien in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fliessen könnte.

In diesem Gebäude in der Baturina Strasse befindet sich die verstaatlichte Immobilie.

Es brodelt gewaltig – Erdoğan hetzt gegen den Westen

Recep Tayyip Erdoğan stellt sich im Israel-Krieg hinter die Terrororganisation Hamas. Der türkische Präsident steckt in einem grossen Dilemma – und er hat sich für einen erneuten Konflikt mit dem Westen entschieden.

Die Türkei hat Grund zum Feiern. Am Sonntag wurde die türkische Republik 100 Jahre alt. Überall im ganzen Land waren Tausende Menschen auf den Strassen, schwenkten die rote Nationalflagge und Fahnen mit dem Konterfei des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk. In Istanbul gab es eine Militärparade mit Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan feierte in Ankara und legte unter anderem einen Blumenkranz am Mausoleum Atatürks nieder.