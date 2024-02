«Hat sein Leben lang unglaublichen Mut bewiesen» – die Reaktionen zu Nawalnys Tod

Alexej Nawalny ist tot. Wie die Gefängnisverwaltung des nordrussischen Gebietes Jamals am Freitag mitteilte, sei Nawalny nach einem Spaziergang krank geworden und habe anschliessend das Bewusstsein verloren.

Die Anklägerin von Ex-Präsident Donald Trump im Prozess wegen Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia hat sich gegen Vorwürfe des Fehlverhaltens im Amt verteidigt. Bei einem Gerichtstermin in Atlanta stellte sich die zuständige Bezirksstaatsanwältin Fani Willis am Donnerstag den Fragen der Gegenseite – ursprünglich hatte sie versucht, diesen Auftritt im Zeugenstand zu vermeiden. Die 53-Jährige leitet die Anklage gegen Trump und weitere Beschuldigte wegen des mutmasslichen Versuchs, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Bundesstaat umzukehren.