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Aus Angst vor der Ukraine: Siegesparade in Moskau ohne Militärtechnik

Russian servicemen attend the Victory Day military parade in Moscow, Russia, Friday, May 9, 2025, during celebrations of the 80th anniversary of the Soviet Union&#039;s victory over Nazi Germany durin ...
Bei der jährlichen Militärparade am 9. Mai feiert Russland den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland.Bild: AP

Putin hat Angst um seine Raketen: Keine Militärtechnik an der Siegesparade

29.04.2026, 09:0929.04.2026, 09:09

Aus Furcht vor ukrainischen Drohnenangriffen findet die traditionelle Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau in diesem Jahr ohne Panzer und Raketen statt. Die Vorführung von Militärtechnik am 9. Mai entfalle wegen der «operativen Lage», teilte das Verteidigungsministerium in der russischen Hauptstadt mit.

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Werden dieses Jahr fehlen – die Panzer und Raketen der russischen Streitkräfte.Bild: EPA

Stattdessen solle während der Fernsehübertragung der Parade der Einsatz russischer Soldaten aller Waffengattungen gezeigt werden – auch im Krieg gegen die Ukraine und in den Kommandoposten der Nuklearstreitkräfte. Es bleibe beim Vorbeimarsch Tausender Offiziersanwärter auf dem Roten Platz.

Bei der Abwehr der Moskauer Invasion hat die ukrainische Armee in den vergangenen Monaten ihre Gegenangriffe mit Kampfdrohnen auf das russische Hinterland ausgeweitet.

Militärparade 2025 9. Mai Russland
Nur die Soldaten werden ihre Beine dieses Jahr über den Roten Platz schwingen.Bild: keystone

Demonstration von Moskaus Militärmacht

Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945. Die Militärparade vor Präsident Wladimir Putin auf dem Roten Platz diente auch dazu, mit Interkontinentalraketen und modernen Panzern die Macht Russlands zu demonstrieren. Allerdings schwankte der Umfang der gezeigten Militärtechnik auch in früheren Jahren. Zuletzt war 2007 keine Technik vorgeführt worden.

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Schon in der Sowjetunion nutzte das Regime die Siegesparade als Gelegenheit, die eigene militärische Schlagkraft zu präsentieren.Bild: AP

Eine weitere Gedenkaktion ist das sogenannte Unsterbliche Regiment, bei dem Russen und Russinnen Porträts von Verwandten tragen, die im Krieg getötet wurden. Die Aktion soll in diesem Jahr regional je nach Sicherheitslage als realer Marsch oder online stattfinden. (nil/sda/dpa)

Wladimir Putin beklagt sich wegen ukrainischer Angriffe
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