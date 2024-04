Moskau bereitet sich auf Tag des Sieges vor – mit einem Kriegsbeutestück aus der Schweiz

Dieser steht auch heuer bereit, sogar in doppelter Ausführung. Ein besonderes Augenmerk im Umzug dürfte heuer aber auf den grossen Transportern mit Interkontinental-Atomraketen liegen. Aus Sicht Moskaus wohl ein klarer Fingerzeig in Richtung Westen und Drohung angesichts der jetzt wieder fliessenden Ukraine-Hilfe der USA. (aargauerzeitung.ch)

Das österreichische Boulevardportal «Oe24» schreibt vom «enormen Wirbel», den diese Sichtung jetzt auslöse. Ein österreichischer Militärexperte fordert in den sozialen Netzwerken - wohl eher scherzhaft - die russische Botschaft in Wien dazu auf, genauer hinzuschauen.

Etwas dahinter in der weit grösseren Ansammlung der unspektakuläreren Radfahrzeuge steht aber gut erkennbar der Pinzgauer vom Typ M 712 T 6x6. Von dieser Spezialanfertigung dienten 660 Exemplare zwischen 1972 und 2008 in der Schweizer Armee, ehe sie vom schwereren Duro abgelöst wurden. Manch ein Rekrut und Soldat aus dieser Zeit dürfte den «Sani-Pinz» aus eigener Anschauung von innen kennengelernt haben, wenn er damit als supponierter Verwundeter oder echter Notfall ins Spital gefahren wurde.

Experten staunen nicht schlecht: In der Beutesammlung im Moskauer Siegespark steht ein Schweizer Sanitäts-Pinzgauer. Zur Vorbereitung der Feiern am 9. Mai zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland hat das russische Militär diesmal eine Ausstellung von in der Ukraine erbeuteten Militärfahrzeugen auf dem Programm.

Mit einer besonderen Sammlung von in der Ukraine erbeuteten Fahrzeugen will der Kreml die eigene Bevölkerung auf den 9. Mai einstimmen. Die Ausstellung im Moskauer Siegespark steckt voller Überraschungen.

Wie die Nelken­re­vo­lu­ti­on in Portugal Schweizer Ängste beflügelte

Im April 1974 brach in Portugal eine der ältesten Diktaturen Europas zusammen. In der Schweiz machte man sich Sorgen um die Zukunft Portugals. Auch wegen des fragilen politischen Gleichgewichts in Südeuropa.

Weit entfernt von der Grossmacht, die es im 19. Jahrhundert war, als es sich über fünf Kontinente erstreckte, wurde das portugiesische Kaiserreich 1974 durch lange und kostspielige Kolonialkriege in Afrika destabilisiert. Der Estado Novo führte in seinen afrikanischen Kolonien an drei Fronten Krieg: in Angola, auf den Kapverden und in Guinea-Bissau und Mosambik. Diese Kolonialkriege dauerten seit etwa zehn Jahren an, ohne dass sich ein Ende abzeichnete.