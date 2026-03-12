wechselnd bewölkt
Lebenslange Haft wegen Terror in Moskauer Konzerthalle

Terror mit fast 150 Toten in Moskauer Konzerthalle: Lebenslange Haft für 4 Täter

12.03.2026, 10:4712.03.2026, 10:47

Zwei Jahre nach einem islamistischen Terroranschlag auf eine Konzerthalle in Moskau mit fast 150 Toten hat ein russisches Militärgericht die vier Haupttäter zu lebenslanger Haft verurteilt. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass aus dem Gerichtssaal.

A Russian Rosguardia (National Guard) servicemen secures an area as a massive blaze seen over the Crocus City Hall on the western edge of Moscow, Russia, Friday, March 22, 2024. Several gunmen have bu ...
Einsatzkräfte während der Terrornacht im Jahr 2024.Bild: keystone

15 Helfershelfer erhielten ebenfalls lebenslang oder Haftstrafen zwischen 19 und 22 Jahren.

Die vier Männer hatten am 22. März 2024 ein Rockkonzert in der «Crocus City Hall» am Stadtrand von Moskau gestürmt, um sich geschossen und einen Brand verursacht. Es gab nach unterschiedlichen Berichten 147 oder 149 Tote. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt. Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus Afghanistan nahm den Anschlag für sich in Anspruch. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Russland:
