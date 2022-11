Handy, Uhr und T-Shirt aus den USA: Lawrow blamiert sich mit diesem Video gleich selbst

Am Montag machte eine Meldung aus Indonesien die Runde, Russlands Aussenminister Sergej Lawrow habe wegen einer Herzkrankheit im Spital behandelt werden müssen. Diese Berichte wurden im Laufe des Tages dementiert. Zunächst meldete sich Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa zu Wort, danach das indonesische Aussenministerium – und schliesslich auch Lawrow höchstpersönlich.

So veröffentlichte die russische Regierung ein Video auf Telegram, das Lawrow auf einer Terrasse auf Bali zeigt. Dies als Beweis, um zu zeigen, dass beim Aussenminister alles in Ordnung sein soll. Lawrow selbst sagt im Video, schon bei Putin werde andauernd von angeblichen gesundheitlichen Problemen gesprochen, weshalb er von den Berichten nicht überrascht sei. Gleichwohl holte er zu einem Rundumschlag gegen westliche Medien aus: Diese sollten «ehrlicher» und «weniger einseitig» sein, so Lawrow.

Die Worte des Aussenministers gerieten in der Öffentlichkeit aber rasch in den Hintergrund. So sorgte das Video zwar für Schlagzeilen, aber aus einem anderen Grund: Der 72-Jährige hat beim Auftritt in Bali gleich mehrere eindeutig westliche Produkte bei sich – obwohl die russische Regierung immer wieder darum bemüht ist zu betonen, man sei gar nicht darauf angewiesen. Gemäss der «Bild» soll es sowohl bei der Uhr als auch beim Smartphone um Produkte der US-amerikanischen Firma Apple handeln: eine Apple Watch sowie ein iPhone.

Auch in den sozialen Medien wurde das Video rege diskutiert. So fühlte sich auch Lawrows Team zu einer Reaktion gezwungen. Sprecherin Sacharowa wies erst empört zurück, dass der Aussenmister eine Uhr von Apple trage. Als dann ein russischer Kommentator nachhakte, ob das iPhone des Ministers kein Risiko wegen möglicher Zugriffe von Geheimdiensten sei, dankte Sacharowa dafür, dass er sich Sorgen mache um die Sicherheit.

T-Shirt von offen homosexuellem Künstler

Für besonders grosses Aufsehen sorgte aber Lawrows T-Shirt. Auf diesem ist ein Design des US-Künstlers Jean Michel Basquiat zu sehen – ein Mann, der nicht wirklich für die Werte der russischen Regierung steht. Basquiat stand offen zu seiner Liebe zu Männern, hatte eine antikolonialistische Einstellung und verstarb 1988 an einer Drogen-Überdosis.

Ein Porträt von Künstler Jean Michel Basquiat. Bild: EPA/BONHAMS AUCTION HOUSE

Für das überraschende Video erntet Lawrow nun auf den sozialen Medien viel Häme. «Man fragt sich, woher Lawrow das neuste iPhone hat – Apple hat Russland im Frühjahr verlassen. Wo sind all die russischen Telefone, von denen es hiess, sie würden die iPhones ersetzen?», spottet etwa der ukrainische Politik-Berater Anton Geraschtschenko. Die russische Regierung äusserte sich bislang nicht zum umstrittenen Lawrow-Shirt. (dab)