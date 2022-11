Zwei «Befreiungen», zwei Eindrücke – so reagiert Cherson auf die ukrainischen Soldaten

Es werden auch Tränen vergossen. Eltern fallen ihren uniformierten Kindern in die Arme. Für viele ist es das erste Wiedersehen seit Kriegsbeginn.

Ein Trunk in Ehren, wer will's verwehren!

Ein Trunk in Ehren, wer will's verwehren! Bild: www.imago-images.de

Heute sehen die Dinge anders aus. Soldaten, die in die Stadt fahren, werden mit Jubelschreien und erhobenen Händen empfangen. Es liegt eine gewisse Euphorie in der Luft.

Als es im September zum Beitritts-Referendum kam, waren die wütenden Gesichter plötzlich verschwunden. Auch die Gelb-Blauen Flaggen waren nicht mehr zu sehen, es wehte überall die russische Trikolor. Dass beim Referendum in der Oblast Cherson mit gut 90 Prozent für den Beitritt zu Russland gestimmt wurde, hing sicherlich nicht mit den bewaffneten Soldaten vor den Wahllokalen zusammen. Und auch nicht damit, dass eine grosse Zahl der Wahllokale in Russland war.

Bürger stehen vor einem Wahllokal in der Region um Cherson.

Bürger stehen vor einem Wahllokal in der Region um Cherson. Bild: www.imago-images.de

Die Besatzer antworteten ihrerseits mit Tränengas und Schüssen in die Luft. Gefährlich, denn irgendwo kommen die Projektile ja wieder herunter. Wie wir mittlerweile wissen, sind zivile Kollateralschäden den russischen Truppen nicht so wichtig.

Nein, in vollem Ernst: Die Städter liessen sich nicht unterkriegen. Statt den erwarteten freudigen Empfängen wurden die russischen Besatzer mit Ukraine-Fahnen, Mittelfingern und Geschimpfe begrüsst. Einige der Demonstranten drängten gar einen Lastwagen mit dem ominösen «Z» zurück.

Gemäss dem allgemeinen russischen Narrativ «befreiten» die russischen Truppen Cherson von ukrainischen Nazis. Die Bevölkerung Chersons feierte die «Befreiung» mit einem grossen Aufmarsch in der Stadt – leider hatten sie irgendwie alle die falschen Fahnen dabei.

Während im März wütende Bürger auf fahrende Panzer klettern, geschimpft und geflucht wird, Soldaten in die Luft schiessen, um Demonstranten zu vertreiben, bieten sich heute Bilder von lachenden Menschen, von strahlenden Gesichtern, von Erleichterung und Hoffnung. Hier ein Vergleich:

Am 2. März marschierten russische Truppen in Cherson ein – gut acht Monate später befreien die Ukrainer die Stadt. Zwei Mal rollen gepanzerte Wagen durch die Strassen, zwei Mal marschieren Uniformierte auf dem Trottoir. Doch unterschiedlicher könnten die Szenen nicht sein.

