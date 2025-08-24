freundlich21°
DE | FR
burger
International
Russland

Explosion in Kinderkaufhaus in Moskau – ein Toter, mehrere Verletzte

Explosion in Kinderkaufhaus in Moskau – ein Toter, mehrere Verletzte

24.08.2025, 15:2124.08.2025, 15:21
Mehr «International»
Das Gebäude wurde nach dem Zwischenfall evakuiert.
Das Gebäude wurde nach dem Zwischenfall evakuiert.Bild: sc/telegram

Bei der Verpuffung von Gas in Russlands grösstem Kinderkaufhaus «Djetski Mir» in Moskau ist ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Nach ersten Ermittlungen sei in der dritten Etage des mehrstöckigen Kaufhauses im Zentrum der Stadt Gas aus einer Gasflasche entwichen und anschliessend explodiert, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz. Das Gebäude sei unmittelbar nach dem Zwischenfall evakuiert worden.

Die Behörden leiteten unterdessen ein Strafverfahren ein, ohne zu sagen, gegen wen es sich richtet. Bürgermeister Sergej Sobjanin vermutete einen technischen Defekt als Ursache. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stand vorerst nicht zur Debatte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
2
Shaqiri brüllt den Trainer an – und winkt mit dem Zaunpfahl in Richtung Klubboss Degen
3
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
4
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
5
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
Meistkommentiert
1
Eze wechselt zurück zu Arsenal +++ Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham
2
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
3
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
4
Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert dürfte fallen – und das E-ID-Gesetz kommen
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Erneut Journalist in Gaza getötet +++ Gantz will Einheits-Regierung für Geisel-Rettung
3
Trump plant angeblich Militäreinsatz in nächster demokratischer Stadt
4
Nach Blackpools Traumtor jubelt der Schiri kräftig mit – oder etwa doch nicht?
Südkorea: Wenn der Staat dein Love-Coach wird
Südkorea versucht schon länger, die Geburtenrate anzuheben, der Erfolg bleibt aber aus. Nun sollen Massen-Blind-Dates helfen.
Die südkoreanische Stadt Seongnam wird immer grösser. Grund dafür sind attraktive Arbeitsplätze, Grünflächen und günstige Wohnungen, welche die Jungen in die Stadt zieht. Eines fehlt jedoch: der Nachwuchs. Das Problem besteht aber im ganzen Land. Die Geburtenrate fiel von 1,24 Prozent im Jahr 2015 auf 0,72 im Jahr 2023 – der niedrigste Wert weltweit, schreibt die NZZ.
Zur Story