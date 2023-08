Mehr zum Krieg in der Ukraine:

Die Scheherazade gilt als Yacht mit besonders spektakulärer Ausstattung. An Bord befinden sich unter anderem einen Wellness-Bereich, Hubschrauberdecks und ein Fitnessstudio. Der Wert des 140 Meter langen Schiffs wird auf stattliche 700 Millionen Dollar geschätzt – also rund 612'000 Millionen Franken. (dab)

Wie es möglich ist, dass ein aufgrund von Sanktionen festgesetztes Schiff renoviert wird, erklärten die italienischen Behörden derweil nicht. Die Agenzia del Demanio, die die beschlagnahmten Vermögenswerte verwaltet, spricht von «Wartungsarbeiten», welche mit dem Finanzministerium abgestimmt worden seien. Weitere Details gibt es nicht – «Informationen über eingefrorene Vermögenswerte sind vertraulich», so die Begründung.

Dass die Scheherazade derzeit renoviert werden kann, sorgt international für Erstaunen. Die Megayacht wurde im Mai 2022 vom italienischen Finanzministerium im Rahmen der Sanktionen gegen Russland festgesetzt. Wem die Megayacht tatsächlich gehört und wer den Staff, der nach wie vor an Bord ist, finanziert, sagen die Behörden bis heute nicht. Und auch die Italian Sea Group wollte nicht verraten, woher das Geld für die Renovation kommt.

Die Scheherazade an der toskanischen Küste.

Die Scheherazade an der toskanischen Küste. Bild: www.imago-images.de

Im Hafen von Marina di Carrara an der toskanischen Küste wird derzeit die Megayacht Scheherazade renoviert. Das zuständige Unternehmen Italian Sea Group bestätigte entsprechende Berichte der «Financial Times» .

