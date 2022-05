«Auch das Folgende muss anerkannt werden. Waren die Streitkräfte der Ukraine bis 2014 ein Fragment der sowjetischen Armee, so wurde in den letzten sieben Jahren in der Ukraine eine qualitativ andere Armee auf einer völlig anderen ideologischen Grundlage und weitgehend nach NATO-Standards geschaffen. [...]



Natürlich sind die Streitkräfte der Ukraine heute den Streitkräften der Russischen Föderation in Bezug auf ihre Kampf- und Einsatzfähigkeiten deutlich unterlegen. Daran zweifelt niemand, weder im Osten noch im Westen.



Aber auch diese Armee darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. In diesem Zusammenhang muss man sich immer an das Testament von Alexander Suworow erinnern: ‹Verachte niemals deinen Feind, betrachte ihn nicht als dümmer und schwächer als dich.›



Nun zu der Behauptung, dass die westlichen Länder keinen einzigen Soldaten in den Tod für die Ukraine schicken werden. Es sollte beachtet werden, dass dies wahrscheinlich der Fall ist. Im Falle einer russischen Invasion schliesst dies jedoch keineswegs eine massive Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine durch den kollektiven Westen mit einer Vielzahl von Waffen und militärischer Ausrüstung sowie Massenlieferungen aller Art von Material aus. [...]



Es besteht kein Zweifel, dass die Vereinigten Staaten und die Länder der Nordatlantischen Allianz eine Art Reinkarnation von Lend-Lease nach dem Vorbild des Zweiten Weltkriegs beginnen werden, daran besteht kein Zweifel. Ein Zuzug von Freiwilligen aus dem Westen, der sehr zahlreich sein kann, ist nicht ausgeschlossen.»