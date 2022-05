Phosphorbomben auf Asowstal – 3 Punkte zu Putins verbotener Horror-Waffe

Kampf um das Stahlwerk Asowstal: Was wir wissen – und was nicht

Auch in jüngster Vergangenheit sollen Phosphorbomben von mehreren Streitkräften in kriegerischen Auseinandersetzungen über bewohntem Gebiet eingesetzt worden sein: Zum Beispiel haben die israelischen Streitkräfte im Libanonkrieg 2006 sowie 2009 im Gazastreifen Phosphorbomben abgeworfen. Beide Einsätze wurde von Israel bestätigt . Israel bekräftigte später, keine Artilleriegranaten mit weissem Phosphor mehr einsetzen zu wollen.

In Asowstal verschanzen sich nach ukrainischen Angaben immer noch rund 1000 ukrainische Kämpfer. In Mariupol selber verstecken sich noch Zivilisten. Somit wäre der Einsatz von Phosphorbomben auf Aswostal und Mariupol, wie ihn Andrjuschtschenko beschreibt, eine Verletzung des Völkerrechts.

Der Einsatz gegen ein militärisches Ziel ist u.a. dann verboten, wenn sich dieses in einem besiedelten Gebiet befindet und der Angriff aus der Luft erfolgt. Festgehalten ist dies in einem Zusatzprotokoll der Genfer Konventionen – dem Herzstück des internationalen Völkerrechts.

Viele Phosphor-Bomben-Opfer sterben qualvoll an den giftigen Dämpfen im dichten, weissen Rauch, wie Human Rights Watch schreibt . Der Tod tritt erst mehrere Tage nach dem Einatmen der Phosphor-Dämpfe ein – aufgrund von Leber- Herz- oder Nierenschäden. Wer trotzdem überlebt, hat in der Regel ein Leben lang mit Beeinträchtigungen zu kämpfen.

Was die Phosphorbombe so gefährlich macht

Verbreitet wurde das Video unter anderem durch den ukrainischen Lokalpolitiker Andrjuschtschenko via Telegram am Sonntagmorgen (Ortszeit). Dieser schrieb dazu:

Der britische Militärexperte Hamish Stephen de Bretton-Gordon bestätigte gegenüber Reuters , dass es sich um einen Angriff mit Phosphor- oder Brandbomben handle. Klarheit darüber, welches Geschoss eingesetzt wurde, brächten aber erst Proben. Darum gilt: Unabhängig überprüfbar sind die Aussagen über Phosphorbomben in Mariupol derzeit nicht – sicher ist aber, Russland besitzt Phosphorbomben, die in der Vergangenheit bereits zum Einsatz kamen.

Was wir zum mutmasslichen Phosphorbomben-Angriff auf Asowstal wissen und warum diese Waffe so gefährlich ist:

«Die Hölle ist auf die Erde gekommen. Zu Asowstal.» Geöffnet worden sei der Höllenschlund nach Angaben des Mariupoler Stadtratsabgeordneten Petro Andrjuschtschenko von den russischen Streitkräften: Denn Asowstal, der letzten Rückzugsort der ukrainischen Truppen in der Hafenstadt Mariupol, sei am Sonntag mit der gefürchteten Phosphorbombe beschossen worden.

Die Lockdown-Falle: Corona in Shanghai

Die Bewohner Shanghais leben im harten Lockdown. Sie sind Opfer eines Dilemmas, das ihnen ihre autoritäre Führung beschert hat – die in leninistischer Tradition handelt.

«Beharrlichkeit bedeutet Sieg», lautet die Devise, der Kommentar in der Volkszeitung vom Dienstag ist allzu deutlich: Null-Covid in China bleibt – so wie es der Ständige Ausschuss des Politbüros vergangene Woche verkündet hatte. Die Strategie sei richtig, heisst es im Statement von Chinas siebenköpfigem Führungszirkel unter Parteichef Xi Jinping. An die Kader der Kommunistischen Partei geht der Aufruf: «Wir werden entschlossen gegen alle Worte und Taten kämpfen, die unsere Politik der Epidemieprävention verzerren, anzweifeln und leugnen.»