Wagner-Söldner desertiert und flieht nach Norwegen

Medwedews war vergangenes Jahr von der Wagner-Gruppe desertiert und war danach mehrere Monate lang in Russland untergetaucht, wie sein norwegischer Rechtsvertreter mitteilte. In Norwegen ist er mitlerweile des illegalen Grenzübertritts bezichtigt worden – vorläufig. Die norwegische Justiz sowie die Nachrichtendienste haben sich nicht zum Fall geäussert. (cpf)

Laut eigenen Angaben war Medwedew während seiner Flucht vom russischen Geheimdienst FSB verfolgt worden – er habe gar Kugeln ausweichen müssen, wie die «NZZ» berichtet. Einmal in Norwegen angelangt, wurde er zunächst von Privaten aufgenommen und anschliessend von der örtlichen Polizei mitgenommen. Daraufhin flog man ihn, wie das bei Asylsuchenden in Norwegen üblich ist, nach Oslo geflogen. Das norwegische Aussenministerium hat seinen

Auch zwei Tage nach dem verheerenden Einschlag einer russischen Rakete in ein Wohnhaus in der Industriestadt Dnipro bleiben die vielen zivilen Opfer das beherrschende Thema in der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Schuldigen bestrafen und forderte mehr Waffen aus dem Westen, wobei er die Zusage britischer Panzerlieferungen als positives Beispiel nannte. Die russische Führung wies jede Schuld am Beschuss des Wohnhauses von sich.