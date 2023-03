Ein Demonstrant schwenkt eine Georgien-Fahne in der georgischen Hauptstadt Tiflis am 9. März 2023. Bild: keystone

Georgien zieht geplantes «Agenten»-Gesetz nach Protesten zurück

Mehr «International»

Nach Protesten hat Georgien im Südkaukasus einen umstrittenen Gesetzentwurf über die Einführung eines Registers für «ausländische Agenten» zurückgezogen. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum am Donnerstag in der Hauptstadt Tiflis mit.

Am Dienstagabend und am Mittwoch war es zu grossen Protesten gekommen, da das Parlament in einer ersten Lesung einem Gesetz zugestimmt hatte, das an russische Zustände erinnert.

So hätten Organisationen, die sich zu mehr als 20 Prozent mit Geldern aus dem Ausland finanzieren, als sogenannte «ausländische Agenten» registriert werden müssen. Anderenfalls drohten Strafen. In Russland existiert seit 2012 ein fast identisches Gesetz, aufgrund dessen vorwiegend Medien und regierungskritische Organisationen systematisch schikaniert, unterdrückt oder zur Flucht ins Ausland gezwungen werden.

(yam/saw/sda/dpa)