freundlich29°
DE | FR
burger
International
Österreich

Strafprozess gegen René Benko am 14. und 15. Oktober in Innsbruck

ABD0049_20240522 - WIEN -
Benko drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.Bild: keystone

Strafprozess gegen René Benko am 14. und 15. Oktober in Innsbruck

14.08.2025, 13:1314.08.2025, 13:13
Mehr «International»

Der erste Strafprozess gegen Signa-Gründer und Pleitier René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Dies teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Es werde jeweils ab 9 Uhr vor einem Schöffengericht im Schwurgerichtssaal verhandelt, hiess es. Am ersten Verhandlungstag werde bis 18 Uhr verhandelt, am zweiten Tag bis 20 Uhr. Benko muss sich wegen des Vorwurfs der betrügerischen Krida verantworten.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseite geschafft haben soll. Die angeklagte Schadenssumme beläuft sich auf 660'000 Euro. Benko drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.

Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was ein Dreirichtersenat des OGH aber ablehnte. Benko befindet sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft. (sda/awp/apa)

Mehr zu René Benko:

So wollte Österreichs Pleite-König René Benko sein Vermögen in Sicherheit bringen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
3
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
4
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Meistgeteilt
1
Kreml nennt Zeit und Delegation für Alaska-Treffen +++ Situation bei Pokrowsk stabilisiert
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Wegen Dürre: Menschen in England sollen alte E-Mails löschen
Um der in Teilen Englands herrschenden Wasserknappheit entgegenzuwirken, ruft die Umweltbehörde in Grossbritannien die Menschen zu ungewöhnlichen Massnahmen auf.
Zur Story